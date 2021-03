Cecilia Rodriguez compie 31 anni | la dolce dedica di Ignazio Moser

(Di sabato 20 marzo 2021)festeggia il compleanno a casa di Belen. Ecco tutte le sorprese per celebrare il grande giorno dell’argentina.festeggia il suo 31esimo compleanno. La bella sorella minore di Belen ha compiuto gliin lockdown per la seconda volta. Niente party e grandi festeggiamenti ma solo una cena con i parenti più L'articolo proviene da Leggilo.org.

rada_maja : RT @Corriere: «Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso»: i fan contro Belèn Rodriguez - Corriere : «Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso»: i fan contro Belèn Rodriguez - fanpage : Le immagini di Belen e Cecilia che ballano sulle note di ritmi latini sono finiti nel mirino delle accuse da parte… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez: balli sexy con Cecilia, ma il web insorge #gossipitalianews - GDS_it : 'Balliamo alla faccia del #Covid', #Belen e #CeciliaRodriguez fanno infuriare i fan -

ha spento 31 candeline lo scorso 18 marzo. Per l'occasione, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia non permettano grossi festeggiamenti, Chechu si è concessa un piccolo "...Tra chi si trova a festeggiare gli anni a marzo c'è anche, che in questi giorni ha spento 31 candeline. La sorella di Belenha ricevuto un bellissimo messaggio d'auguri ...Le immagini di Belen e Cecilia che ballano sulle note di ritmi latini sono finiti nel mirino delle accuse da parte dei follower ...La showgirl argentina ha pubblicato alcuni video su Instagram mentre balla con la sorella durante una cena per i suoi 31 anni. «Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso». Ma la sfida fa insorg ...