Ce l’ha fatta: la ragazzina 11 anni ricoverata al S. Orsola di Bologna è fuori dalla rianimazione (Di sabato 20 marzo 2021) Ce l’ha fatta. La ragazzina 11 anni ricoverata al S. Orsola di Bologna è fuori dalla rianimazione. I medici soddisfatti ora raccontano: «Abbiamo vegliato su di lei. Giorno e notte». Come quasi tutti sanno, l’11enne, ricoverata da alcune settimane all’ospedale bolognese, versava in gravi condizioni per il Covid. Ma ha reagito alle cure. Lei e i dottori che l’hanno presa in cura ce l’hanno messa davvero tutta. Ed è finalmente uscita dalla terapia intensiva. Una bella notizia, attesa dopo tanto tenere il fiato sospeso. Una di quelle che riscaldano il cuore e rinfrancano l’animo. Di più, come annuncia lo stesso policlinico in un post di gioia e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Ce. La11al S.di. I medici soddisfatti ora raccontano: «Abbiamo vegliato su di lei. Giorno e notte». Come quasi tutti sanno, l’11enne,da alcune settimane all’ospedale bolognese, versava in gravi condizioni per il Covid. Ma ha reagito alle cure. Lei e i dottori chenno presa in cura cenno messa davvero tutta. Ed è finalmente uscitaterapia intensiva. Una bella notizia, attesa dopo tanto tenere il fiato sospeso. Una di quelle che riscaldano il cuore e rinfrancano l’animo. Di più, come annuncia lo stesso policlinico in un post di gioia e ...

