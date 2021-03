Cavagnini eletto al Cip Lazio | “Ora fare il possibile per il movimento”

Leggi su dire

(Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – “È andato tutto bene, ora la responsabilità dell’incarico”. È soddisfatto Matteo Cavagnini. Campione di basket in carrozzina, già capitano della Nazionale, ha vinto ancora. Con successo, infatti, ha affrontato la nuova esperienza, per lui, delle elezioni per il rinnovo delle cariche di presidente del Cip Lazio e dei componenti di Giunta.