Cava De’ Tirreni, sindaco ordina ‘zona rossa rafforzata’: tutte le restrizioni (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il sindaco Vincenzo Servalli inasprisce le restrizioni governative della ‘zona rossa’- Con ordinanza 125 del 19 marzo, con effetto immediato e fino al 31 marzo, dispone che: 1. l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, legittimamente aperti ed ivi compresi gli esercizi di generi alimentari ed i supermercati, è consentita fino alle ore 19 di tutti i giorni feriali e prefestivi. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo le ore 19 restano comunque in funzione i relativi distributori automatici posti all’esterno degli stessi; 2. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate festive. Sono escluse le tabaccherie, le edicole, i distributori di carburante con chiusura alle ore ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutide’(Sa) – IlVincenzo Servalli inasprisce legovernative della’- Connza 125 del 19 marzo, con effetto immediato e fino al 31 marzo, dispone che: 1. l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, legittimamente aperti ed ivi compresi gli esercizi di generi alimentari ed i supermercati, è consentita fino alle ore 19 di tutti i giorni feriali e prefestivi. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo le ore 19 restano comunque in funzione i relativi distributori automatici posti all’esterno degli stessi; 2. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate festive. Sono escluse le tabaccherie, le edicole, i distributori di carburante con chiusura alle ore ...

