Catania | le prime parole di Baldini | “La società ha un obiettivo preciso | ho visto un gruppo motivato”

Leggi su mediagol

(Di sabato 20 marzo 2021) Ilha il suo nuovo tecnico.Palermo, Nastasi e il riposo forzato dei rosanero: “Ecco come lavoriamo in vista del Foggia”Gli etnei hanno deciso di esonerare Raffaele e di affidare la squadra a Francescoche dalla giornata di venerdì è ufficialmente il nuovo tecnico rossazzurro. Leda neo allenatore del, riportate dall'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', per l'ex difensore del Napoli.Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo bene"Lami ha chiesto di lottare per raggiungere unimportante, sono molto orgoglioso e. Houncompatto e sano, pronto a giocarsela fino in fondo. I ragazzi ...