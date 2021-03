Catania | Baldini | “La società mi ha chiesto 7 grandi partite e di risollevare il morale della squadra”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il direttore dell'area tecnica Vincenzo Guerini ha presentato oggi il nuovo allenatore delFrancesco. Queste le dichiarazioni in sala stampa nel nuovo allenatore rossazzurro: "Ho avuto diverse esperienze da allenatore ma sicuramente meglio stare in panchina che a casa sul divano. Ho sempre voglia di imparare ed è per questo che sono qui. Non sono un amante di moduli ma come si occupa uno spazio e ancora non ho deciso quale modulo domani contro l'Avellino. Io sono contento di affrontare lapiù in forma del campionato e nessuno può sottovalutare la prova. Ho visto i ragazzi vogliosi di fare una grande partita. Dove ho giocato ho fatto sempre il capitano ed ho dovuto sempre salutare gli allenatori e capisco i calciatori etnei che sono con ilbasso. Lami ha ...

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 25 giocatori per la sfida all'Avellino, in programma domenica 21 marzo alle ore 12.30 allo stadio 'Angelo Massimino' e valevole per la trentaduesima giornata del campionato. Il Responsabile dell'Area Tecnica del Catania Vincenzo Guerini presenta il neo-allenatore rossazzurro Francesco Baldini: "E' nato col pallone in mano, giocando tutta la vita a calcio, anche a livelli importanti."