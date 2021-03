Catania-Avellino | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un nuovo tabù da sfatare per l’di Piero Braglia. L’ultima vittoria al “Massimino” risale alla stagione 1948/49 quando gli irpini vinsero 0-1 in virtù della rete di Morgia. Dopo Turris, Palermo e Juve Stabia, giusto per citarne qualcuno, la truppa irpina affronta ildel neo tecnico Francesco Baldini. All’appuntamento all’ombra dell’Etna, i lupi, ci arrivano orfani di diversi elementi visto le positività al Covid annunciate nei giorni scorsi. In ottica formazione, Braglia, dovrà fare i conti con la coperta corta. O meglio cortissima. Davanti a Forte conferma in arrivo per Illanes, Miceli e Silvestri. Nessuno stravolgimento in arrivo per le fasce che saranno presidiate da Tito, autore della rete del vantaggio con il Potenza, insieme a Ciancio. Al centro Aloi agirà da play con Adamo e ...