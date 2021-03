Catania-Avellino: 25 rossazzurri convocati da mister Baldini (Di sabato 20 marzo 2021) Come da comunicato stampa del Calcio Catania, al termine della seduta di rifinitura, in neo allenatore del Catania Francesco Baldini, ha convocato 25 giocatori per la sfida all’Avellino, in programma domani, domenica 21 marzo alle ore 12.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. I rossazzurri già da martedì prossimo, impegnati per il primo allenamento in vista di Cavese-Catania, in calendario sabato 27 marzo alle 15.00. Questi gli atleti convocati per la sfida con l’Avellino: PORTIERI 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa, 20 ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 marzo 2021) Come da comunicato stampa del Calcio, al termine della seduta di rifinitura, in neo allenatore delFrancesco, ha convocato 25 giocatori per la sfida all’, in programma domani, domenica 21 marzo alle ore 12.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Igià da martedì prossimo, impegnati per il primo allenamento in vista di Cavese-, in calendario sabato 27 marzo alle 15.00. Questi gli atletiper la sfida con l’: PORTIERI 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa, 20 ...

Advertising

MondoCatania : #calciocatania CONVOCATI – Catania-Avellino: 25 a disposizione di Baldini - NewSicilia : #CalcioCatania - I #convocati di mister #Baldini in vista della sfida all'#Avellino valevole per la 32esima giornat… - zazoomblog : Catania i convocati di Baldini per l’Avellino - #Catania #convocati #Baldini - ItaSportPress : Catania, i convocati di Baldini per il l'Avellino - - SportSicilia : #Catania 25 convocati contro #Avellino: ci sono anche il portiere Santurro e i convalescenti Zanchi, Tonucci e Golfo -