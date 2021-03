Caso Montante, chiesto un nuovo processo per l’ex leader di Confindustria (Di sabato 20 marzo 2021) Un secondo processo per Antonello Montante. E’ questa la richiesta avanzata dalla Procura di Caltanissetta. CALTANISSETTA – La Procura di Caltanissetta ha chiesto un secondo processo per Antonello Montante. Dopo una prima condanna a 14 anni, i magistrati hanno sollecitato un nuovo procedimento giudiziario per una seconda associazione a delinquere. Un’inchiesta che vede tra gli indagati anche l’ex capo della Dia Arturo De Felice, l’ex governatore Rosario Crocetta e due fedelissime di Montante che facevano parte della giunta regionale. Nei prossimi giorni sarà presa una nuova decisione sul possibile processo nei confronti delle persone coinvolte in questa vicenda. La ricostruzione La richiesta di un secondo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) Un secondoper Antonello. E’ questa la richiesta avanzata dalla Procura di Caltanissetta. CALTANISSETTA – La Procura di Caltanissetta haun secondoper Antonello. Dopo una prima condanna a 14 anni, i magistrati hanno sollecitato unprocedimento giudiziario per una seconda associazione a delinquere. Un’inchiesta che vede tra gli indagati anchecapo della Dia Arturo De Felice,governatore Rosario Crocetta e due fedelissime diche facevano parte della giunta regionale. Nei prossimi giorni sarà presa una nuova decisione sul possibilenei confronti delle persone coinvolte in questa vicenda. La ricostruzione La richiesta di un secondo ...

