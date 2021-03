Cartelle ma non solo. Il condono di Draghi (Di sabato 20 marzo 2021) C’è mancato poco all’incidente diplomatico, quando mancavano poche ore al Consiglio dei ministri. E invece, alla fine, tutto è rientrato e quello che è uscito da Palazzo Chigi è il primo mini-condono fiscale del governo Draghi e anche il primo da diversi anni. Tutto approvato e messo in calce al decreto Sostegni, approvato nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una riunione slittata più volte, su cui pesava l’ombra di uno strappo Lega-Draghi. Ma alla fine il Carroccio si è accontentato. Ma quale l’ossatura del mini-condono del governo Draghi? Ebbene, scompariranno solo le Cartelle dal 2000 al 2010 compreso, con un tetto fino a 5000 mila euro, e non al 2015 come nelle ipotesi precedenti, e solo nel caso in cui i debitori abbiano un reddito 2019 ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) C’è mancato poco all’incidente diplomatico, quando mancavano poche ore al Consiglio dei ministri. E invece, alla fine, tutto è rientrato e quello che è uscito da Palazzo Chigi è il primo mini-fiscale del governoe anche il primo da diversi anni. Tutto approvato e messo in calce al decreto Sostegni, approvato nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una riunione slittata più volte, su cui pesava l’ombra di uno strappo Lega-. Ma alla fine il Carroccio si è accontentato. Ma quale l’ossatura del mini-del governo? Ebbene, scomparirannoledal 2000 al 2010 compreso, con un tetto fino a 5000 mila euro, e non al 2015 come nelle ipotesi precedenti, enel caso in cui i debitori abbiano un reddito 2019 ...

Advertising

fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, Di Nicola: “Condono? Messaggio devastante. M5s non ceda, ottenuti milioni di voti grazie a lo… - fattoquotidiano : Draghi: “Stralcio delle cartelle? In effetti è un condono, ma per multe di 10 anni fa. Chiaro che lo Stato non ha f… - petergomezblog : Draghi: “Sì, è un condono. Necessario perché lo Stato non ha funzionato”. Così il premier su stralcio cartelle dopo… - cptscor : @Noiconsalvini hai sbagliato ??? paga !!! nella mia cerchia di conoscenze non ho nessuno che ha problemi di cartell… - celleh2100 : @fattoquotidiano Questa non l'ho capita, delle cartelle esattoriali dopo 5 anni vanno in prescrizione gli interessi… -