Cartelle esattoriali, stop fino a 5mila euro: ecco per chi (Di sabato 20 marzo 2021) Cartelle esattoriali cancellate fino a 5mila euro ma non per tutti. Sarebbe questa la misura passata con il decreto sostegno 2021, che ha ricevuto ieri l’ok del Cdm. La Lega, prima del Consiglio dei ministri, aveva puntato i piedi, chiedendo che lo stralcio delle vecchie Cartelle risalenti al 2000-2015 e fino a 5000 euro riguardasse Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 20 marzo 2021)cancellatema non per tutti. Sarebbe questa la misura passata con il decreto sostegno 2021, che ha ricevuto ieri l’ok del Cdm. La Lega, prima del Consiglio dei ministri, aveva puntato i piedi, chiedendo che lo stralcio delle vecchierisalenti al 2000-2015 ea 5000riguardasse

Advertising

matteosalvinimi : ACCELERAZIONE TARGATA LEGA NEL DECRETO #DRAGHI ??16 milioni di vecchie cartelle esattoriali finalmente cancellate,… - matteosalvinimi : Pace Fiscale e rottamazione di milioni di vecchie cartelle esattoriali fino a 5.000 euro sono la salvezza per milio… - fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, Di Nicola: “Condono? Messaggio devastante. M5s non ceda, ottenuti milioni di voti grazie a lo… - FrancescoDeBen8 : @VeroDeRomanis @MEF_GOV Stupisce che la prof. De Romanis cada in una polemica tanto populista. Ci sono 60 milioni d… - Gianni_Panetta : @matteosalvinimi Dopo la presa per il culo delle cartelle esattoriali, che se va bene le potranno stralciare in 4 i… -