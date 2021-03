Cartelle | ecco il condono | molti debiti esclusi da sanatoria

(Di sabato 20 marzo 2021) Sembra che sia stato il provvedimento dove maggiormente ci sono state frizioni in seno alla maggioranza, a tal punto che tutto il decreto Sostegno è stato rallentato proprio da questo. Parliamo delladelle, di quelche è misura che vede da sempre punti di distanza tra destre e sinistre. Ildelleè stato introdotto nel decreto Sostegno che il Consiglio dei Ministri ha licenziato positivamente. Ma si tratta di unache è meno larga di come era stata immaginata e di come era stata attesa. Cosa è stato previsto nel dl Sostegno sulleUnridotto, questo l'esito del provvedimento di questa specie di pace fiscale uscita nel Decreto Sostegno. Nienteper tutte le ...

Advertising

XYZ32546588 : @pfmajorino Vergogna marcia !!! Ecco gli eccellenti della Lega.... invece di pensare allo stralcio delle cartelle e… - SimoneSantuelli : @MilkoSichinolfi ecco chi chiamate evasori fiscali.. cartelle diventate inesigibili gente che non ha più nulla d… - LaCnews24 : Decreto Sostegni, dallo stralcio delle cartelle esattoriali alla lotta al Covid: ecco la manovra Draghi… - francesco_colla : RT @ElioLannutti: Il governo ha approvato il decreto Sostegni. Braccio di ferro sul condono fiscale: ecco cos'è successo. I contribuenti i… - Adriano48R : RT @ElioLannutti: Il governo ha approvato il decreto Sostegni. Braccio di ferro sul condono fiscale: ecco cos'è successo. I contribuenti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle ecco

il decreto Sostegni, la nuova iniezione di risorse per imprenditori, lavoratori e ... STRALCIO - Sono cancellate le vecchieesattoriali fino a 5mila euro tra il 2000 e il 2010 per chi ...Confermata, inoltre, la proroga al 30 aprile del blocco delle notifiche delleesattoriali, che poi verranno riavviate con gradualità. Aiuti statali,quanto si può percepire in base a ...Partite Iva e imprese possono accedere a contributi a fondo perduto se hanno un fatturato fino a 10 milioni e nel 2020 perdite medie mensili del 30 per cento rispetto al 2019 ...Il Consiglio dei ministri ha approva il decreto che vale 32 miliardi di euro. Cartelle esattoriali: "condono" fino a 5mila euro. ?400 milioni in più per la cultura ...