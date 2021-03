Carolyn Smith | “Quando sto male in diretta Paolo Belli corre a prendere tutto il necessario”

(Di sabato 20 marzo 2021)ieri sera tra i protagonisti di Canzone Segreta che hanno emozionato più di tutti, per leiha cantato la sua canzone, “La voce del silenzio”. Alla fine dell’esibizione hanno rivelato un’amicizia che dura da anni grazie a Ballando con le Stelle ma che non immaginavamo così forte. E’ invece un legame da fratello e sorella quello che unisce, un legame che la malattia, la lotta della giudice di Ballando con le Stelle sta affrontando da tempo, forse ha reso ancora più solida. Un feeling che è nato subito e si nota mentrecanta carico di emozione e lei cerca di trattenere le lacrime. Il messaggio di Milly Carlucci, gli amati ballerini sul palco,contribuisce ...

Advertising

zazoomblog : Carolyn Smith: “Quando stavo male in diretta lui lo capiva” la confessione commossa - #Carolyn #Smith: #“Quando… - sofixsofix86 : RT @TV_Italiana: Stasera a #CanzoneSegreta sarà ospite anche @MikaSounds! Quale sarà il suo brano del cuore? ???? - zazoomblog : Milly Carlucci le sue parole commuovono Carolyn Smith: “Ora voglio dirlo” - #Milly #Carlucci #parole #commuovono - PasqualeMarro : #CarolynSmith in lacrime: “Quando stavo male c’era chi mi aiutava” - lucie61000 : RT @MikaFanClub: ???? REPLAY #CanzoneSegreta Puntata del 19/03/2021 @RaiUno @serenarossi_com 124 min Nella seconda puntata i protagonisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

Nonostante gli ospiti di punta scelti per le prime puntate, da Mika , Romina Power , Ciro Ferrara , Marcella Bella ,a Michele Placido . Gli ascolti delle altre reti generaliste Sulle ...a La canzone segreta ha raccontato del rapporto speciale tra lei e Paolo Belli: la confessione commossa ha emozionato tutti. Venerdì 19 marzo 2021 è andata in onda una nuova puntata di ...Canzone segreta non convince e, dopo un esordio piuttosto deludente, la seconda puntata chiude al ribasso in termini di ascolti con il 17 ...Carolyn Smith a La canzone segreta ha raccontato del rapporto speciale tra lei e Paolo Belli: la confessione commossa ha emozionato tutti.