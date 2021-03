Caro PD | guarda al futuro e non restare ancorato ai fantasmi del passato

Leggi su tpi

(Di sabato 20 marzo 2021) Stefano Mentana, vicedirettore di TPI, risponde all’appello suldella sinistra “La forza della Ragione e il coraggio della politica” Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: ildella sinistra Leggi tutti gli interventi Ancorarsi nelper evitare di affrontare l’incognita delè una caratteristica comune a molti esseri umani. Se per un uomo può suscitare comprensione, per un partito rischia di costringerlo aincastrato in discussioni che, per quanto utili, possono fargli perdere il senso della realtà. Forse questo è una parte molto consistente degli attuali problemi del PD. Quello che rimane comunque il principale ...