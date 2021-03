Carlo e Camilla, la romantica foto su Instagram dopo la bufera con Harry (Di sabato 20 marzo 2021) Le ultime settimane sono state particolarmente intense per la Royal Family, ma ora la primavera sembra portare un raggio di serenità: il Principe Carlo e sua moglie Camilla hanno così deciso di condividere una loro splendida foto su Instagram, e sono più innamorati che mai. Sul profilo social di Clarence House, nelle ore scorse è comparso uno nuovo ritratto di famiglia che ha incantato tutti. Carlo e Camilla, intenti a scambiarsi uno sguardo che rappresenta la grande complicità esistente tra di loro, sono stati immortalati nel cuore dello splendido giardino circostante la loro residenza ufficiale, che si sta rivestendo pian piano dei colori primaverili. Il verde rigoglioso di Highgrove House, nel Glouchestershire, è da sempre una delle più grandi passioni del Principe del Galles, che ... Leggi su dilei (Di sabato 20 marzo 2021) Le ultime settimane sono state particolarmente intense per la Royal Family, ma ora la primavera sembra portare un raggio di serenità: il Principee sua mogliehanno così deciso di condividere una loro splendidasu, e sono più innamorati che mai. Sul profilo social di Clarence House, nelle ore scorse è comparso uno nuovo ritratto di famiglia che ha incantato tutti., intenti a scambiarsi uno sguardo che rappresenta la grande complicità esistente tra di loro, sono stati immortalati nel cuore dello splendido giardino circostante la loro residenza ufficiale, che si sta rivestendo pian piano dei colori primaverili. Il verde rigoglioso di Highgrove House, nel Glouchestershire, è da sempre una delle più grandi passioni del Principe del Galles, che ...

