Carlo Conti torna con Tocca a te, ma il nuovo show non sarà in tv (Di sabato 20 marzo 2021) Carlo Conti sta per tornare con un nuovo progetto, uno show che punta a premiare i migliori talenti in ambito artistico, musicale, culinario e non solo: si tratta del talent Tocca a Te, un programma rivolto a tutti gli italiani dai 18 anni in su, che vogliono mostrare i loro talenti e far scoprire al grande pubblico le loro abilità. Il nuovo talent show andrà in onda su RaiPlay, la piattaforma streaming della rete ammiraglia. I casting per il programma sono già aperti: c'è tempo fino al 30 aprile per inviare un video (girato in formato orizzontale) della durata massima di 3 minuti in cui mostrare le proprie capacità e le abilità nascoste. Il promo della trasmissione recita: "Sai fare qualcosa che Carlo Conti dovrebbe ..."

