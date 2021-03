Advertising

sportli26181512 : Carbonero a Casillas su Instagram: 'Tanti auguri al miglior papà': I due, che hanno da poco annunciato la loro sepa… - enfasiXI : Pure io farei un'esperienza alla Casillas: la Carbonero (semicit.) - sportli26181512 : #Casillas, Sara Denez è la nuova fidanzata? È caos in Spagna: Dopo l'addio alla giornalista Sara Carbonero si parla… - ciaffoone : Sara Carbonero e Iker Casillas si sono lasciati?? - CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: Iker Casillas e Sara Carbonero, fine di un grande e travagliato amore -

Ultime Notizie dalla rete : Carbonero Casillas

MADRID (Spagna) - Solo pochi giorni fa è giunta la notizia della loro separazione . Ma Ikere Saracontinuano a volersi bene , come dimostra lo scambio di battute su Instagram avvenuto in occasione della Festa del Papà: L'ex portiere del Real Madrid e della nazionale ...... che non starebbe attraversando un periodo facile dopo la separazione da Sara. Pettegolezzi ai qualiha preferito non rispondere mentre l'artista di Malaga è andata su tutte le ...I due, che hanno da poco annunciato la loro separazione, continuano a dimostrare grande affetto l'uno per l'altra ...Nel giorno della Festa del Papà la giornalista ha voluto mandare su Instagram un messaggio dolce al suo ex compagno: i due hanno infatti annunciato pochi giorni fa la separazione ...