Capo del Mossad chiede la fine delle sanzioni USA (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg News, la decisione dell’amministrazione Trump di allentare le sanzioni contro Dan Gertler, un importante magante minerario israeliano con interessi nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata in seguito alle pressioni del Capo del Mossad. Gli USA avevano sanzionato Gertler per presunte attività corrotte nella RDC. Cosa ha chiesto il Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg News, la decisione dell’amministrazione Trump di allentare lecontro Dan Gertler, un importante magante minerario israeliano con interessi nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata in seguito alle pressioni deldel. Gli USA avevano sanzionato Gertler per presunte attività corrotte nella RDC. Cosa ha chiesto il

Advertising

emergenzavvf : Purtroppo il #COVID19 ha fatto un'altra vittima nei #vigilidelfuoco. L’assistente Rosanna Resta, di 62 anni, è manc… - Antonio_Tajani : Quello del Generale Figliuolo e del Capo della Protezione civile è un bel segnale di fiducia per il Paese. Ora che… - LaStampa : Dalle barricate No Tav al cda con i Benetton: Di Maio piazza il fedelissimo Sorial a capo del Traforo del Monte Bia… - srescio : RT @Agenzia_Ansa: La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del capo della Lega Matteo Salvini sul caso di Open Arms per i reat… - LucianoMeringa : ERA L'INIZIO DI UNA FINE E QUESTO DA' FASTIDIO ALLA POLITICA PUNTO E CAPO E SI RINCOMINCIA DA CAPO UNA VERA SCHIFEZ… -