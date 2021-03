Caos vaccini: Letizia Moratti attacca la società della Regione Aria (Di domenica 21 marzo 2021) Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, ha commentato su Twitter i disguidi relativi alla campagna vaccinale che si sono registrati sabato in diverse città, tra cui Como e Cremona: “L’inadeguatezza di AriaLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”. Un attacco pesante alla società di Regione Lombardia che gestisce le prenotazioni dei vaccini. Con un secondo tweet, la stessa Moratti ha poi elogiato le Asst locali (ex Asl): “ASST Monza 1.300 vaccinazioni, ASST Cremona 1.100 vaccinazioni, ASST ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021), assessore al Welfare e vicepresidente diLombardia, ha commentato su Twitter i disguidi relativi alla campagna vaccinale che si sono registrati sabato in diverse città, tra cui Como e Cremona: “L’inadeguatezza diLombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza”. Un attacco pesante alladiLombardia che gestisce le prenotazioni dei. Con un secondo tweet, la stessaha poi elogiato le Asst locali (ex Asl): “ASST Monza 1.300 vaccinazioni, ASST Cremona 1.100 vaccinazioni, ASST ...

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - MediasetTgcom24 : Vaccini, errore nelle prenotazioni a Cremona: si presentano 80 anziani su 600 attesi, poi si scatena il caos… - eziomauro : Caos vaccini, Letizia Moratti attacca la società della Regione: 'Inadeguati' - Che22peace71 : RT @MarcoNoel19: Concediamoglielo il caos vaccini alla sempre perfetta amministrazione lombarda, suvvia. - Robbetta : RT @HuffPostItalia: Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia -