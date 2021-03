“Canzone Segreta”, Romina Power spiazza tutti e tira in ballo Barbara D’Urso. Il motivo (Di sabato 20 marzo 2021) Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con “Canzone Segreta”, lo show emotainment su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella seconda puntata i protagonisti sono stati: Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua Canzone del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con “”, lo show emotainment su Rai1. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella seconda puntata i protagonisti sono stati: Mika,, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido.è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della suadel ...

