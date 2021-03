Cancro al seno: “L’elettricità può rallentarlo”, ecco come (Di sabato 20 marzo 2021) L’elettricità può rallentare – e in alcuni casi fermare – la velocità con cui le cellule del Cancro al seno si diffondono nel corpo, indica un nuovo studio. “Pensiamo di poter ostacolare le metastasi applicando questi campi, ma pensiamo anche che potrebbe essere possibile persino distruggere i tumori utilizzando questo approccio”, ha detto Vish Subramaniam, autore senior dell’articolo ed ex professore di ingegneria meccanica e aerospaziale presso l’Ohio State University. “Non è chiaro in questa fase, ma stiamo lavorando per capire quanto dovrebbe essere grande il campo elettromagnetico, quanto dovrebbe essere vicino al tumore. Queste sono le prossime domande a cui speriamo di rispondere”. Lo studio è tra i primi a dimostrare che i campi elettromagnetici potrebbero rallentare o arrestare determinati processi del metabolismo di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 marzo 2021)può rallentare – e in alcuni casi fermare – la velocità con cui le cellule delalsi diffondono nel corpo, indica un nuovo studio. “Pensiamo di poter ostacolare le metastasi applicando questi campi, ma pensiamo anche che potrebbe essere possibile persino distruggere i tumori utilizzando questo approccio”, ha detto Vish Subramaniam, autore senior dell’articolo ed ex professore di ingegneria meccanica e aerospaziale presso l’Ohio State University. “Non è chiaro in questa fase, ma stiamo lavorando per capire quanto dovrebbe essere grande il campo elettromagnetico, quanto dovrebbe essere vicino al tumore. Queste sono le prossime domande a cui speriamo di rispondere”. Lo studio è tra i primi a dimostrare che i campi elettromagnetici potrebbero rallentare o arrestare determinati processi del metabolismo di ...

Advertising

QuotidianPost : Cancro al seno: “L’elettricità può rallentarlo”, ecco come - Giovannaconfal6 : Avevo 7 anni , ne ho 59, mia madre morì di cancro al seno, le davano morfina. Era straziante.#adinolfi non sa nien… - deanelaveau : @arabelIapetrova netflix, tre ragazze che lavorano in una rivista di moda che ne combinano di tutti i colori, è sup… - calicchio_adele : È un momento di quelli in cui vorrei urlare al Cielo: Dio mio..... Perché tutto questo dolore su di me? Perché ho i… - Medimagazine : La soia puà causare il cancro al seno? -