Calciomercato, Senesi in pole per sostituire Koulibaly a fine stagione (Di sabato 20 marzo 2021) Calciomercato, Senesi in pole per sostituire Koulibaly Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Marcos Senesi l’erede di Koulibaly … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 marzo 2021)inperCome riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Marcosl’erede di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA IL NAPOLI PARTE CON LA RIVOLUZIONE, ECCO IL NUOVO DIFENSORE AZZURRO. GIUNTOLI STRINGE I TE… - ildpaa : RT @calciomercatoit: ??#Napoli - #Koulibaly via in estate: il primo nome per sostituirlo è l'argentino #Senesi del #Feyenoord ??#CMITmercat… - calciomercatoit : ??#Napoli - #Koulibaly via in estate: il primo nome per sostituirlo è l'argentino #Senesi del #Feyenoord ??… - sportli26181512 : Napoli su Senesi per il dopo Koulibaly: le cifre: Via vai sul mercato in difesa del Napoli. Secondo la Gazzetta del… - cn1926it : GdS – #Senesi-#Napoli, operazione da 15 milioni: per le fasce piacciono #Dimarco e #Moueffek -