Calciomercato Milan, Vlahovic ma non solo: Maldini punta il doppio colpo in attacco (Di sabato 20 marzo 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Dusan Vlahovic, ma anche su un trequartista proveniente dal CSKA Mosca In vista della prossima stagione, il Milan, campeggiato da Paolo Maldini e Frederic Massara starebbe già lavorando per rinforzare sul fronte offensivo la propria rosa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il doppio colpo previsto dalla società di Via Aldo Rossi sarebbe Vlahovic, valutato circa 40 milioni di euro, (bomber in forza alla Fiorentina) e Vlasic (trequartista del Cska Mosca). Il centrocampista offensivo sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021): i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Dusan, ma anche su un trequartista proveniente dal CSKA Mosca In vista della prossima stagione, il, campeggiato da Paoloe Frederic Massara starebbe già lavorando per rinforzare sul fronte offensivo la propria rosa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ilprevisto dalla società di Via Aldo Rossi sarebbe, valutato circa 40 milioni di euro, (bomber in forza alla Fiorentina) e Vlasic (trequartista del Cska Mosca). Il centrocampista offensivo sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gilnar76 : Calciomercato #Milan: Maldini punta al doppio colpo in attacco #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews… - MilanWorldForum : Milan: il futuro dei giocatori in prestito e di quelli in scadenze. Le news QUI ?? - MilanWorldForum : Milan: ecco quale sarà la filosofia in vista del prossimo mercato. Le news QUI ?? - MilanWorldForum : Donadoni: consigli di mercato al Milan. E sulla lotta scudetto... Le dichiarazioni ?? - PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Gazzetta dello Sport - E' Milanic I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 20 marzo 2021, de 'La Gazzetta dello Sport': E' MILANIC VLAHOVIC+VLASIC

Da Vlahovic a Vlasic al riscatto di Tomori: ecco le mosse Milan da Champions Dopo l'eliminazione dalla Europa League il Milan magari resta senza sogni, ma con l'obiettivo intatto: rientrare in Champions League, traguardo abituale un tempo, che manca ormai dalla stagione 2013 -...

Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: ecco cosa può succedere Il Milanista Cesena, mancano i cecchini dagli 11 metri Perché quello di capitan Caturano contro il Matelica è stato il quarto calcio di rigore fallito (su sette totali ... Discorso analogo in serie A, dove solo il Milan ha pianto tanto quanto il Cesena ...

Calciomercato Milan, Vlahovic ma non solo: Maldini punta il doppio colpo in attacco Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Dusan Vlahovic, ma anche su un trequartista proveniente dal CSKA Mosca In vista della prossima stagione, il Milan, campeggiato da Paolo Ma ...

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 20 marzo 2021, de 'La Gazzetta dello Sport': E' MILANIC VLAHOVIC+VLASICDopo l'eliminazione dalla Europa League ilmagari resta senza sogni, ma con l'obiettivo intatto: rientrare in Champions League, traguardo abituale un tempo, che manca ormai dalla stagione 2013 -...Perché quello di capitan Caturano contro il Matelica è stato il quarto calcio di rigore fallito (su sette totali ... Discorso analogo in serie A, dove solo il Milan ha pianto tanto quanto il Cesena ...Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Dusan Vlahovic, ma anche su un trequartista proveniente dal CSKA Mosca In vista della prossima stagione, il Milan, campeggiato da Paolo Ma ...