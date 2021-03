(Di sabato 20 marzo 2021) Ilpunta forte Dusan.Il centravanti serbo sta disputando una stagione invidiabile sotto molteplici punti di vista. Gol, assist e rendimento sono finora stati i punti di forza del giocatore della, che con le sue prestazioni sta facendo davvero sognare i tifosi viola. Anche e soprattutto per questi motivi,avrebbe attirato l'attenzione di diversi club in giro per l'Italia e non solo. Tra questi ci sarebbe anche il, che sta fondando il suo progetto tecnico su profiligiovane età e dal futuro assicurato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il classe 2000 sarebbe il primo nome sulla lista del duo dirigenziale rossonero-Massara, interessati fortemente a chiudere questo ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Milan: in attacco arrivano Vlasic e un altro big - infoitsport : Calciomercato Milan, nuovo trequartista per Pioli | Prezzo fissato - infoitsport : Calciomercato Milan, restyling attacco: doppio colpo da 70 milioni - Mediagol : #Calciomercato #Milan, occhi puntati su Vlahovic: Maldini studia il colpo dalla Fiorentina. Le ultime… - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Scamacca boom con il #Genoa: la promessa della #Juve e quel tentativo del #Milan... #calciomercato #Sassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Il trequartista turco Hakan Calhanoglu fatica a trovare un'intesa sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno col. Così, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , nelle ultime settimane sono stati segnalati dei contatti con il talento croato Nikola Vlasic , punto di forza della sua nazionale e del Cska ...Commenta per primo L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola racconta un aneddoto in vista della trasferta di coppa sul campo dell'Everton: 'Quella volta con Ancelotti a Milanello...'.Calciomercato Milan, ancora in stallo il rinnovo di Donnarumma: ecco i due nomi nel nostro campionato in caso di addio ...Per Moreno Roggi quella tra Fiorentina e Milan non è una partita come le altre: contro i rossoneri ha esordito in serie A e vinto una Coppa Italia. Intervistato dalla Nazione dice ...