Calcio femminile | Serie A 2020-2021 | la Juventus sbanca a Firenze | Roma-Inter 4-3 nel 16° turno

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono andati in scena i primi tre match della 16ma giornata del campionato didi. Unche ha fornito risultati tali da delineare ancor di più il quadro della situazione. Lacontinua con la suavincente ed espugna anche il fortino di. Le campionesse d’Italia hanno ottenuto il loro 16° successo consecutivo grazie a una doppietta della ceca Andrea Staskova al 13? e al 44?, vanificando il gol del momentaneo pareggio siglato dalla scozzese Lana Clelland al 33? su assist di Daniela Sabatino. Vecchia Signora che, dunque, sale a quota 48 punti e dà seguito alla sua marcia trionfale in campionato. Vittoria spettacolare al Tre Fontane dellacontro ...

... 46' Ciccotti (R), 61' Tarenzi (I), 72' Banusic (R), 77' Pandini (I), 90'+3' Marinelli (I) Fiorentina " Juventus 13' Staskova (J), 33' Clelland (F), 44' Staskova (J) Napoli" Florentia ...Ecco chi è Lina Hurtug: dalla biografia alla vita privata, tutto sull'attaccante svedese della Juventus Women. Coloro che seguono ilLina Hurtig la conoscono bene per essere una attaccante della Juventus e della nazionale svedese. Ma il suo nome è balzato agli onori della cronaca nel marzo del 2021 anche per un ...Sono andati in scena i primi tre match della 16ma giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Un turno che ha fornito risultati tali da delineare ancor di più il quadro della sit ...Dopo la Coppa Italia femminile, torna il campionato di serie A e la curiosità era se la Juventus avesse reagito alla sconfitta contro l’A.s. Roma. La squadra bianconera vince la partita numero 18 in c ...