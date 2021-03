Calcio | CR7 | ' premio Aic dedicato a chi lavora dietro le quinte nella Juventus'

(Di sabato 20 marzo 2021) Torino, 20 mar. - (Adnkronos) - "Non avrei potuto essere più felice e orgoglioso per la vittoria deldi Giocatore dell'Anno ottenuta per la seconda volta da quando sono arrivato in Italia. Grazie mille per questo riconoscimento all'Associazione Italiana Calciatori, alla, ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi. Permettetemi però che oggi dedichi questoa tutti quegli sconosciuti al grande pubblico cheno giornalmente affinché lasia uno dei più grandi club del mondo". E' la dedica dell'attaccante della, Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria del primo di giocatore dell'anno Aic. "la nostra gloria collettiva e i nostri trionfi individuali, c'è sempre un enorme entourage di professionisti che danno tutto loro ...

Advertising

ZZiliani : Ricordate quando #Sconcerti sul #Corriere scrisse che il #CR7 del #RealMadrid nella Juve di Allegri avrebbe fatto l… - CR7_Classic : RT @GranGalaAIC: Sono @Cristiano e @cristianagire il re e la regina del Gran Galà del Calcio - Special Edition! ???? A loro il titolo di Cal… - CR7_Classic : RT @juventusfc: Quanta Juve ai #GGDC21! @cristianagire e @Cristiano i migliori calciatori della scorsa stagione, nella Top-11 maschile ci s… - Suliman1984ss : RT @Gazzetta_it: Il riavvicinamento social di #CR7: “Dedicato alla #Juve”. E una promessa sul futuro - sportli26181512 : Il riavvicinamento social di CR7: “Dedicato alla Juve”. E una promessa sul futuro: Il riavvicinamento social di CR7… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio CR7

... quello di ' Giocatore dell'anno ' dell'AIC ricevuto nel corso del Gran Galà del2021. ... Un riconoscimento arrivato a 36 anni ma, come confermato da, l'età può anche contare fino ad un certo ...A meno di due settimane dalla cocente delusione per il flop della Juventus contro il Porto ,è stato premiato come Giocatore dell'Anno nel corso del Gran Galà del2021 . A incoronare ...L'attaccante portoghese, premiato come miglior giocatore del campionato 2019-2020 al Gran Galà del Calcio, non si sbilancia sulla propria permanenza a Torino: Pensiamo al finale di stagione.Tuttosport in apertura dedica spazio alla Juventus: "CR7-Pirlo: patto Juve" scrive il quotidiano. Il tecnico bianconero pianifica nuovi successi insieme a Cristiano Ronaldo. Intanto il portoghese prem ...