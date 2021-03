Cagliari, infortunio Ceppitelli: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni (Di sabato 20 marzo 2021) infortunio Ceppitelli: problema muscolare per il difensore che non è presente nella distinta di gara e andrà in tribuna Tegola per il Cagliari di Leonardo Semplici. Come riporta Sky Sport Luca Ceppitelli ha accusato un problema muscolare che l’ha costretto a dare forfait nel match contro lo Spezia. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 Il difensore, infatti, non è presente nella distinta di gara e andrà in tribuna. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021): problema muscolare per il difensore che non è presente nella distinta di gara e andrà in tribuna Tegola per ildi Leonardo Semplici. Come riporta Sky Sport Lucaha accusato un problema muscolare che l’ha costretto a dare forfait nel match contro lo Spezia. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Il difensore, infatti, non è presente nella distinta di gara e andrà in tribuna. Gli esami strumentali a cui si sottoporrà nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@chiellini ha recuperato dall'infortunio, potrebbe partire dall'inizio. #Kulusevski è giovane,… - infoitsport : Spezia, infortunio Nzola: i tempi di recupero in vista di Cagliari - GruppoEsperti : #Spezia, #Nzola di nuovo infortunato #Fantacalcio - zazoomblog : Spezia infortunio Nzola: è in dubbio per il Cagliari - #Spezia #infortunio #Nzola: #dubbio - fantapiu3 : #Cagliari, #infortunio per #Klavan, le ultime. #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… -