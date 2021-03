Brighton-Newcastle (sabato, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 20 marzo 2021) Sedicesima contro diciassettesima, e dunque six-pointer in zona retrocessione. Il Fulham, la più alta delle retrocedende, è staccato rispettivamente di tre e due punti rispetto alle due contendenti di questa sfida, e dunque il suo risultato nel match di venerdì sera contro il Leeds è di capitale importanza. La squadra di Steve Bruce arriva a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 20 marzo 2021) Sedicesima contro diciassettesima, e dunque six-pointer in zona retrocessione. Il Fulham, la più alta delle retrocedende, è staccato rispettivamente di tre e due punti rispetto alle due contendenti di questa sfida, e dunque il suo risultato nel match di venerdì sera contro il Leeds è di capitale importanza. La squadra di Steve Bruce arriva a InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

walnut_85 : Una volta che il sabato sera non c'è la serie A in Premier c'è Brighton-Newcastle e in Liga Valladolid-Siviglia ??????? - infobetting : Brighton-Newcastle (sabato, ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, - Marathonbet_IT : #Brighton e #Newcastle (ore 21) sono rispettivamente al sedicesimo e diciassettesimo posto: chi avrà la meglio in q… - InfobettingOdds : RT @infobetting: Brighton-Newcastle (sabato, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Brighton-Newcastle (sabato, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -