Branco, l’ex terzino di Genoa e Brescia ricoverato in terapia intensiva per Covid (Di sabato 20 marzo 2021) Peggiorano le condizioni di Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come Branco, calciatore brasiliano campione del mondo nel 1994 che tra gli anni Ottanta e Novanta ha vestito le maglie di Brescia e Genoa. Il 56enne è stato ricoverato in ospedale martedì scorso al Copa Star, nella zona sud di Rio de Janeiro, a causa di gravi difficoltà respiratorie provocate dal Covid. terzino, celebre per le sue punizioni mancine, Branco fu titolare nella finale tra Brasile e Italia nel mondiale Usa e segnò uno dei tre rigori che consegnarono la coppa ai verdeoro. l’ex calciatore è attualmente in terapia intensiva “con un quadro grave di infezione polmonare”, si legge nel bollettino dell’ospedale, ed è appunto stato necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Peggiorano le condizioni di Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come, calciatore brasiliano campione del mondo nel 1994 che tra gli anni Ottanta e Novanta ha vestito le maglie di. Il 56enne è statoin ospedale martedì scorso al Copa Star, nella zona sud di Rio de Janeiro, a causa di gravi difficoltà respiratorie provocate dal, celebre per le sue punizioni mancine,fu titolare nella finale tra Brasile e Italia nel mondiale Usa e segnò uno dei tre rigori che consegnarono la coppa ai verdeoro.calciatore è attualmente in“con un quadro grave di infezione polmonare”, si legge nel bollettino dell’ospedale, ed è appunto stato necessario ...

