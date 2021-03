Borussia Dortmund, Haaland esce dal campo infuriato con i compagni – VIDEO (Di sabato 20 marzo 2021) Al Borussa Dortmund non è bastata una doppietta di Erling Haaland per superare il Colonia. L’attaccante ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato con i suoi compagni di squadra Al Borussia Dortmund non è bastata una doppietta di Erling Haaland per superare il Colonia. Il 2-2 finale fa scivolare la squadra di Terzic a -4 dal quarto posto occupato dall’Eintracht Francoforte. Al termine della partita, Haaland è tornato negli spogliatoi lanciando la sua maglia per terra visibilmente arrabbiato con i suoi compagni di squadra. Haaland didn't look happy after the full time whistle ? pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Al Borussanon è bastata una doppietta di Erlingper superare il Colonia. L’attaccante ha lasciato ilvisibilmente arrabbiato con i suoidi squadra Alnon è bastata una doppietta di Erlingper superare il Colonia. Il 2-2 finale fa scivolare la squadra di Terzic a -4 dal quarto posto occupato dall’Eintracht Francoforte. Al termine della partita,è tornato negli spogliatoi lanciando la sua maglia per terra visibilmente arrabbiato con i suoidi squadra.didn't look happy after the full time whistle ? pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CCokina12 : E comunque il Borussia Dortmund rischia di non andare in Champions se continua così in campionato - sportli26181512 : Borussia Dortmund: Haaland ha una priorità: Secondo lo spagnolo ABC l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund...… - sportli26181512 : Colonia-Dortmund 2-2: Colonia e Borussia Dortmund si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la ventiseie… - sportli26181512 : Bundesliga: doppietta di Andre Silva nel 5-2 del Francoforte sull'Union Berlin: La squadra di Hutter consolida il q… - guriadchuteira : Haaland é tudo no Borussia Dortmund. TUDO! -