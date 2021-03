Bonus Baby Sitter 2021: 100 euro a settimana se si hanno i figli in DAD (Di sabato 20 marzo 2021) Qualche giorno fa è stato approvato un Decreto Ministeriale che ha introdotto delle grandi novità per quanto concerne gli aiuti alle famiglie con figli. In un periodo complesso come questo, il Governo Draghi ha deciso di aiutare i nuclei famigliari con figli che seguono le lezioni in DAD (didattica a distanza) oppure che si trovano in quarantena a causa del Covid. Il Bonus Baby Sitter è stato rinnovato per il 2021 permettendo quindi ai genitori di coprire le spese relative all'assunzione di Baby Sitter per i figli che fanno scuola da casa. Il Decreto del 13 marzo 2021 ha allargato la platea dei beneficiari permettendo di fruirne non solo i lavoratori dipendenti, ma anche agli autonomi con Partita Iva o senza Partita ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 marzo 2021) Qualche giorno fa è stato approvato un Decreto Ministeriale che ha introdotto delle grandi novità per quanto concerne gli aiuti alle famiglie con. In un periodo complesso come questo, il Governo Draghi ha deciso di aiutare i nuclei famigliari conche seguono le lezioni in DAD (didattica a distanza) oppure che si trovano in quarantena a causa del Covid. Ilè stato rinnovato per ilpermettendo quindi ai genitori di coprire le spese relative all'assunzione diper iche fanno scuola da casa. Il Decreto del 13 marzoha allargato la platea dei beneficiari permettendo di fruirne non solo i lavoratori dipendenti, ma anche agli autonomi con Partita Iva o senza Partita ...

