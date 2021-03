Bologna, uscita dalla terapia intensiva la bimba ricoverata per Covid (Di sabato 20 marzo 2021) È uscita dalla terapia intensiva la bambina di 11 anni che da alcune settimane è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna in gravi condizioni per Covid. “Le notizie che fanno bene. Le notizie che ci aiutano ad andare avanti”, si legge sulla pagina Facebook del policlinico. “Noi ci abbiamo sperato, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto”. All’interno del policlinico, riporta TGCOM, la gioia è davvero enorme: “Abbiamo vegliato su di lei, l’abbiamo accarezzata, le abbiamo fatto ascoltare la sua musica preferita, le abbiamo parlato. Il nostro lavoro è non lasciare mai soli i pazienti. Giorno e notte, senza pausa dai dispositivi di protezione per bere, mangiare e riposare, controllando i parametri vitali, sempre pronti a intervenire”. Ad oggi i contagi in Italia ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 20 marzo 2021) Èla bambina di 11 anni che da alcune settimane èall’ospedale Sant’Orsola diin gravi condizioni per. “Le notizie che fanno bene. Le notizie che ci aiutano ad andare avanti”, si legge sulla pagina Facebook del policlinico. “Noi ci abbiamo sperato, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto”. All’interno del policlinico, riporta TGCOM, la gioia è davvero enorme: “Abbiamo vegliato su di lei, l’abbiamo accarezzata, le abbiamo fatto ascoltare la sua musica preferita, le abbiamo parlato. Il nostro lavoro è non lasciare mai soli i pazienti. Giorno e notte, senza pausa dai dispositivi di protezione per bere, mangiare e riposare, controllando i parametri vitali, sempre pronti a intervenire”. Ad oggi i contagi in Italia ...

Advertising

HuffPostItalia : La ragazzina di 11 anni ricoverata per covid a Bologna è uscita dalla terapia intensiva - LaStampa : Covid, la bambina di 11 anni ricoverata a Bologna è uscita dalla terapia intensiva - repubblica : Bologna, la ragazzina di undici anni è uscita dalla terapia intensiva - FaustaSlanzi : RT @ultimenotizie: La ragazzina di 11 anni da alcune settimane ricoverata all'ospedale Sant'Orsola di #Bologna in gravi condizioni per Covi… - infoitinterno : Bologna, la ragazzina di undici anni è uscita dalla terapia intensiva -