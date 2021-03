Bologna, Schouten: «Felice per il primo gol in Serie A. Sogno la nazionale» (Di domenica 21 marzo 2021) Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone: le sue dichiarazioni Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone. GOL E VITTORIA – «Sono contentissimo per questo gol, è il primo in Serie A e ha portato anche ad una vittoria, per cui è stato importante. Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato». FUTURO – «Penso solo a fare bene con il Bologna e magari conquistare la maglia della nazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Jerdy, centrocampista del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone: le sue dichiarazioni Jerdy, centrocampista del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone. GOL E VITTORIA – «Sono contentissimo per questo gol, è ilinA e ha portato anche ad una vittoria, per cui è stato importante. Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato». FUTURO – «Penso solo a fare bene con ile magari conquistare la maglia della». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Schouten: 'Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Schouten: 'Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato' - napolimagazine : BOLOGNA - Schouten: 'Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Schouten: 'Il nostro obiettivo è dare il massimo in ogni partita fino alla fine del campionato' - FutbolCenter_ : #SerieA Fecha 28 Crotone 2-3 Bologna (Messias, Simy (P) - Soumaoro, Schouten, Skov Olsen) Spezia 2-1 Cagliari (Pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Schouten Crotone avanti 2 - 0 ma il Bologna ribalta e vince 3 - 2 La rete restituisce vigore al Bologna che si getta in avanti trovando il pareggio con un gran destro a giro di Schouten che, dal limite dell'area, non lascia scampo a Cordaz. Il Crotone non molla, ...

Serie A: Crotone - Bologna 2 - 3 ...Soumaoro ha accorciato le distanze e tra il 20' e il 29' sono arrivati i gol di Schouten e Skov Olsen a decretare il successo degli ospiti. Il Crotone è sempre ultimo, con 15 punti, mentre il Bologna ...

Bologna, Schouten: "Contentissimo per il primo gol in A. Il futuro? Sogno la Nazionale" TUTTO mercato WEB Bologna, Schouten: «Felice per il primo gol in Serie A. Sogno la nazionale» Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone: le sue dichiarazioni ...

Calcio Serie A: Crotone vs Bologna 2-3 La ripresa si apre con due novità per Mihajlovic che manda in campo Skov Olsen e Schouten per Orsolini e Svanberg ... di Sansone sulla quale serve un ottimo Cordaz. All’84’ il Bologna si porta in ...

La rete restituisce vigore alche si getta in avanti trovando il pareggio con un gran destro a giro diche, dal limite dell'area, non lascia scampo a Cordaz. Il Crotone non molla, ......Soumaoro ha accorciato le distanze e tra il 20' e il 29' sono arrivati i gol die Skov Olsen a decretare il successo degli ospiti. Il Crotone è sempre ultimo, con 15 punti, mentre il...Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta oggi contro il Crotone: le sue dichiarazioni ...La ripresa si apre con due novità per Mihajlovic che manda in campo Skov Olsen e Schouten per Orsolini e Svanberg ... di Sansone sulla quale serve un ottimo Cordaz. All’84’ il Bologna si porta in ...