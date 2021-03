Bologna | Sansone | “Era importante vincere Nazionale? Ci spero”

(Di sabato 20 marzo 2021) L'esterno offensivo delNicolaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei felsinei sul campo del Crotone: "Quelli che entrano dalla panchina devono fare la differenza, io ho provato a segnare anche se èpiù che fare gol. Vogliamo arrivare presto a 40 punti, poi valuteremo eventuali nuovi obiettivi. Il mister a fine primo tempo ci ha spiegato cosa dovevamo migliorare, si vedeva che era arrabbiato. Nel secondo tempo la prestazione è venuta fuori, i giocatori che partono dalla panchina si fanno sempre trovare pronti. La? Tutti ci sperano, so che non è facile ma ci. Continuo a lavorare come ho sempre fatto".caption id="attachment 1110467" align="alignnone" width="3448" Crotone, getty/caption ITA ...

Mihajlovic: "Sansone si sta riprendendo di nuovo, per me è importante che faccia la differenza quando entra. Mi sembrava giusto ridare un'altra opportunità ad Orsolini dopo due panchine di fila. I Nazionali? Per me..."

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (13'st Vignato); Svanberg (1'st Schouten), Dominguez (13'st); Orsolini (1'st Skov Olsen) Soriano, Barrow; Palacio (40'st...)

I gol di Soumaoro, Schouten e Skov Olsen ribaltano il doppio vantaggio di Messias e Simy: Sinisa praticamente salvo, Cosmi nei guai...

CROTONE (ITALPRESS) – Finisce 2-3 la sfida tra Crotone e Bologna, un risultato che rende ancora più complicata la disperata rimonta dei calabresi sempre più ultimi in classifica. Avanti 2-0, la squadra di Cosmi si è fatta rimontare.