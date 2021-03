Bologna, Mihajlovic: “Brutto primo tempo, ma bella la reazione. Decisivi i cambi” (Di sabato 20 marzo 2021) Il mister del Bologna Sinisa Mihajlovic analizza ai microfoni di Sky Sport la bella vittoria di Crotone: "Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, nella ripresa abbiamo cambiato tutto. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, oltre alle reti abbiamo creato altre 3-4 occasioni per arrotondare il punteggio. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi, nel primo tempo non abbiamo creato niente, abbiamo giocato con poca cattiveria. Nella ripresa la variazione di modulo di modulo e l'ingresso dei giocatori dalla panchina hanno cambiato le cose. Tanti nostri giocatori hanno grandi margini di miglioramento, cerchiamo di farli crescere come calciatori e come uomini, sappiamo che ad ora non hanno continuità. I ragazzi che ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Il mister delSinisaanalizza ai microfoni di Sky Sport lavittoria di Crotone: "Nelabbiamo fatto schifo, nella ripresa abbiamoato tutto. Nel secondoabbiamo fatto molto bene, oltre alle reti abbiamo creato altre 3-4 occasioni per arrotondare il punteggio. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi, nelnon abbiamo creato niente, abbiamo giocato con poca cattiveria. Nella ripresa la variazione di modulo di modulo e l'ingresso dei giocatori dalla panchina hannoato le cose. Tanti nostri giocatori hanno grandi margini di miglioramento, cerchiamo di farli crescere come calciatori e come uomini, sappiamo che ad ora non hanno continuità. I ragazzi che ...

