Bologna, Mihajlovic: «Abbiamo fatto schifo nel primo tempo» (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Crotone. Le sue parole Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Crotone. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto schifo nel primo tempo. Nella ripresa Abbiamo cambiato modulo e ho detto loro che se avessimo segnato saremmo stati in grado di vincere. Sono stati bravi. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi. In settimana ho puntato sull’atteggiamento. I ragazzi che sono entrati nel secondo tempo hanno fatto bene». GIOVANI – «Ci vuole tempo e pazienza. Tutti siamo migliorabili ma ad un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Crotone. Le sue parole Il tecnico delSinisaha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Crotone. Le sue parole. PRESTAZIONE – «nel. Nella ripresacambiato modulo e ho detto loro che se avessimo segnato saremmo stati in grado di vincere. Sono stati bravi. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi. In settimana ho puntato sull’atteggiamento. I ragazzi che sono entrati nel secondohannobene». GIOVANI – «Ci vuolee pazienza. Tutti siamo migliorabili ma ad un ...

Advertising

ItaSportPress : Bologna, Mihajlovic: 'Brutto primo tempo, ma bella la reazione. Decisivi i cambi' - - sportli26181512 : Pazzo Bologna, rimonta da 0-2 a 3-2: Skov Olsen affossa il Crotone: Pazzo Bologna, rimonta da 0-2 a 3-2: Skov Olsen… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Bologna 2-3, successo in rimonta per gli uomini di Mihajlovic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Bologna 2-3, successo in rimonta per gli uomini di Mihajlovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Bologna 2-3, successo in rimonta per gli uomini di Mihajlovic -