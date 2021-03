Advertising

zazoomblog : Bologna: De Maria Pd tenga logiche di corrente fuori da dibattito su amministrative - #Bologna: #Maria #tenga… - TV7Benevento : Bologna: De Maria, 'Pd tenga logiche di corrente fuori da dibattito su amministrative' (2)... - TV7Benevento : Bologna: De Maria, 'Pd tenga logiche di corrente fuori da dibattito su amministrative'... - maria_mcalabro : RT @guidogentili1: Marco #Biagi, professore universitario Bologna, 24/11/1950 - Bologna, 19/3/2002 - UnitaNews : “Persona, lavoro, socialità”: incontro tra il Presidente dell’ANPI e l’Arcivescovo di Bologna -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Maria

Il Messaggero

Il deputato Andrea De, schierato anche lui per Lepore come la larga maggioranza del partito, ... nonostante tutto, deve credere anche il segretario del Pd di. "Sono emerse due ...Ancora una grana sul tavolo di Enrico Letta:, con il suo carico di veleni e tensioni sparse tra le chat dei notabili in vista delle ... poi in favore di Elisabetta Gualmini e Andrea De, ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Le tensioni che ci sono nel Pd di Bologna, che è giusto non sottovalutare pur essendo in parte fisiologiche di fronte a scelte importanti, dimostrano soprattutto, dal mio ...La ricerca di Domenico Giordano per Arcadiacom. Mood positivo al 68,4% dell'assessore alla Cultura. Aitini meno social, ma molto presente sulla stampa ...