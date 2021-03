Bologna ai dettagli per lo stadio temporaneo al Caab (Di sabato 20 marzo 2021) Ormai è praticamente certo. Lo stadio temporaneo che ospiterà il Bologna durante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara verrà costruito al Caab (Centro Agro Alimentare di Bologna) e a Fico (Fabbrica Italiana Contadina). Lo scrive il Corriere dello Sport, spiegando che mancano solamente alcuni dettagli tecnici. Nelle prossime settimane il Bologna e Palazzo d’Accursio discuteranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 20 marzo 2021) Ormai è praticamente certo. Loche ospiterà ildurante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara verrà costruito al(Centro Agro Alimentare di) e a Fico (Fabbrica Italiana Contadina). Lo scrive il Corriere dello Sport, spiegando che mancano solamente alcunitecnici. Nelle prossime settimane ile Palazzo d’Accursio discuteranno L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Bologna ai dettagli per lo stadio temporaneo al #Caab: capienza, costi e tempi di realizzazione… - solagimma : RT @wwdbologna: Sabato a Bologna dalle ore 15:00 ci sarà una *Passeggiata per la libertà* che sarà in concomitanza con la manifestazione mo… - JefaReguetonera : RT @wwdbologna: Sabato a Bologna dalle ore 15:00 ci sarà una *Passeggiata per la libertà* che sarà in concomitanza con la manifestazione mo… - d_essere : RT @wwdbologna: Sabato a Bologna dalle ore 15:00 ci sarà una *Passeggiata per la libertà* che sarà in concomitanza con la manifestazione mo… - wwdbologna : Sabato a Bologna dalle ore 15:00 ci sarà una *Passeggiata per la libertà* che sarà in concomitanza con la manifesta… -