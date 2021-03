Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di sabato 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) E’ stato diramato il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a sabato 20 marzo. Nuova giornata di raccolta dati in uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Nella giornata di oggi si registrano 2.044 nuovi contagi, 20 morti, 1.304 guariti, 205 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 1.372 (+19) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi salgono a 38.333. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) E’ stato diramato ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a20. Nuova giornata di raccolta dati in uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Nella giornata disi registrano 2.044 nuovi, 20, 1.304, 205 (+6) ricoverati in terapia intensiva, 1.372 (+19) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi salgono a 38.333. SportFace.

Advertising

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #20marzo - Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto e Azienda Zero.… - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #20marzo #Coronavirus #COVID19 - veneziana4 : RT @veneziana4: #coronavirus #veneto: bollettino: 1917 casi e 23 decessi.Sarebbe ora che diceste di cosa sono morte quelle 23 persone #COVI… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino serale del 19 marzo: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - mcocucci : Per quelli che... 'prima del Covid le terapie intensive non si saturavano', dal bollettino della regione Veneto di… -