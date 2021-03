Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 20 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 23.832 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 401 le vittime e si registrano 14.598 guariti. Si rilevano, inoltre, +23 terapie intensive e +203 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 6,7% (-0,3%). I tamponi processati oggi sono 354.480. Infine, il numero complessivo dei vaccini somministrati sale a quota 7.2532.035. Figliuolo: “Da seconda metà di aprile 500mila dosi al giorno” “Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nella seconda metà di aprile“, ha ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Daiufficiali, risultano 23.832 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 401 le vittime e si registrano 14.598 guariti. Si rilevano, inoltre, +23 terapie intensive e +203 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 6,7% (-0,3%). I tamponi processati oggi sono 354.480. Infine, il numero complessivo dei vaccini somministrati sale a quota 7.2532.035. Figliuolo: “Da seconda metà di aprile 500mila dosi al giorno” “Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nella seconda metà di aprile“, ha ...

