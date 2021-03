Bollettino Coronavirus di Sabato 20 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 7 | 15%

(Di sabato 20 marzo 2021) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +0,71% (ieri +0,77%) con 3.356.331 contagiati totali, 2.686.236 dimissioni/guarigioni (+14.598) e 104.642 deceduti (+401); 565.453 infezioni in corso (+8.914). Ricoverati con sintomi +203 (27.061); terapie intensive +23 (3.387) con 243 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 354.480totali (ieri 364.822) di cui 201.643 molecolari (ieri 205.552) e 152.837 test rapidi (ieri 159.270) con 116.833 casi testati (ieri 117.301); 23.832(target 4.311);totali 7,15% (ieri 7,05% – target 2%);/casi testati 20,39% (ieri 21,93%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.810; Emilia Romagna 2.560; Campania 2.196; Piemonte 2.141; Veneto 2.044; ...

Campania Sono 2.196 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi ... Sono 28 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall'Unità di crisi della Regione Campania; La Spezia - Sono 458 i nuovi positivi a coronavirus in Liguria su 4481 tamponi molecolari e 2748 e tamponi rapidi secondo il bollettino odierno inviato dalla Regione. Continuano a crescere però gli ospedalizzati, che sono 9 in più rispetto ... Nel bollettino giornaliero dell'Unità di crisi anche 28 vittime e 1.611 guariti. Sale l'occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva (161, +6) che in degenza (1.575, +6). Ascoli, 20 marzo 2021 - Sono 103, secondo l'ultimo bollettino del Servizio sanità della Regione, i pazienti positivi al Sars-Cov-2 ricoverati negli ospedali piceni. Di questi, 13 si trovano in terapia ...