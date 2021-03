(Di sabato 20 marzo 2021) Il Presidente dell’Emilia-Romagnariceverà il premioper la promozione della risorsa mare e la divulgazione della cultura nautica Sarà assegnato lunedì 22 marzo, alle ore 13, al, presso la sede della Regione Emilia Romagna in via Aldo Moro 52, il primodel Salone Nautico… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

TeleradioNews : Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini - Il_Mezzogiorno : Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini - giannigosta : Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini - TeleradioNews : Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini - giannigosta : Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Blue Award

... 19 marzo 2021 " Sarà assegnato lunedì 22 marzo, alle ore 13, al governatore Stefano Bonaccini, presso la sede della Regione Emilia Romagna in via Aldo Moro 52, il primo2021 del Salone ...Sarà assegnato lunedì 22 marzo, alle ore 13, al governatore Stefano Bonaccini, presso la sede della Regione Emilia Romagna in via Aldo Moro 52, il primo2021 del Salone Nautico di Bologna. A consegnare il riconoscimento una ristretta delegazione - guidata da Gennaro Amato, presidente della società organizzatrice dell'esposizione nautica " ...Blue Award 2021 al governatore Stefano Bonaccini Conferito al presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna, dal presidente del Salone Nautico di ...Il presidente Gennaro Amato conferisce il Blue Award al governatore della Regione Emilia Romagna per l’impegno in favore del salone nautico 2021 BOL ...