Biden-Messico: il vaccino in cambio di aiuto per migranti (Di sabato 20 marzo 2021) 2,7 milioni di dosi di vaccino, raggiungeranno il Messico la prossima settimana. Al fine del contenimento dei migranti lungo la frontiera. Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) 2,7 milioni di dosi di, raggiungeranno illa prossima settimana. Al fine del contenimento deilungo la frontiera.

Advertising

Avvenire_Nei : «Biden dà i vaccini al Messico in cambio dello stop ai migranti» - MediasetTgcom24 : Usa-Messico, Biden ai migranti: non venite, non lasciate le vostre comunità #Biden - FavaronGiuseppe : RT @07Emmedi: USA: la Ford, che si era impegnata ad aprire un grosso stabilimento in Ohio, con la presidenza Trump, adesso ha deciso che ap… - MaurizioTorchi2 : RT @07Emmedi: USA: la Ford, che si era impegnata ad aprire un grosso stabilimento in Ohio, con la presidenza Trump, adesso ha deciso che ap… - CurzioRaffaele : RT @07Emmedi: USA: la Ford, che si era impegnata ad aprire un grosso stabilimento in Ohio, con la presidenza Trump, adesso ha deciso che ap… -