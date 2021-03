Biden | il Titanic russo e l’orchestra europea Parla Massolo

Leggi su formiche

(Di sabato 20 marzo 2021) L’escalation diplomatica in corso fra Stati Uniti e Russia non deve indurre a un errore di prospettiva, avvisa Giampiero, presidente dell’Ispi (Istituto di studi di politica internazionale) e di Fincantieri, già direttore generale del Dis. “La Russia non è più una potenza sistemica. Anche se qualcuno dalle nostre parti non vuole capirlo”., la tensione è alle stelle. Siamo a un punto di non ritorno? Non credo, questa postura degli Stati Uniti risale a ben prima di. Da anni c’è stato un cambio di paradigma: la Russia non è più considerata un nemico credibile. È un competitor, ma non un Paese a rilevanza sistemica. Eppure la strategia ad interim per la Sicurezza nazionale descrive la Russia come “una minaccia”. Ma non è un Paese con cui Washington ha bisogno di avere una relazione strategica....