Biathlon | Sturla Laegreid rimonta e vince l’inseguimento e la coppa di specialità a Oestersund Hofer ancora a podio!

(Di sabato 20 marzo 2021) Un rocambolesco finale regala la vittoria nell‘inseguimento maschile di(Svezia) a, che precede Johannes Boe e Lukasal traguardo. Nonostante due precoci errori il norvegese ribalta la situazione all’ultimo poligono e si prende il virtuale pettorale giallo del leader didel Mondo a una prova dal termine. Il settimo successo dell’inverno regala al classe 1997 di Baerum anche ladidel format, la seconda dopo quella dell’Individuale e imbandisce la tavola in maniera incredibile in vista di domani, visto che scarti alla mano il vantaggio su Johannes Boe è di una sola lunghezza. Tradotto, non ci sono più calcoli, chi arriva davanti nella mass startla sfera di ...

ALESSAN96222456 : @max_ambesi @DarioPuppo vorrei sottolineare magia del biathlon!! Mentre voi, che siete i migliori esperti in Italia… -

Holm Laegreid (Nor) 1 +286 7. Johannes Boe (Nor) 0 +319 8. Johannes Dale (Nor) 2 +461 9. Vladimir Iliev (Bul) 1 +551 10. Roman Rees (Ger) 0 +576 27. Dominik Windisch (Ita) 1 +1'255 46. Thomas ...I giochi sono aperti nella classifica generale maschile, dove Johannes Boe difende al lordo degli scarti 25 punti di vantaggio sul connazionaleHolm Laegreid, Hofer sarà impegnato a difendere ...Sturla Holm Laegreid ha vinto l'inseguimento di Oestersund, penultima prova della Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Il norvegese, grazie ad appena due errori al poligono, si è imposto sulle nevi svede ...Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid si contenderanno la Coppa del Mondo 2021 di biathlon maschile in occasione della mass start di domenica 21 marzo. L’inseguimento di Oestersund ha alimentato il ...