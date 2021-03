Biathlon | Roiseland vince nella tormenta di Ostersund Wierer 18esima

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Wierer peccato! 18ª nell'inseguimento di Ostersund, vince Roiseland - neveitalia : Wierer peccato! 18ª nell'inseguimento di Ostersund, vince Roiseland - OA_Sport : #BIATHLON Roeiseland si aggiudica l'inseguimento a Oestersund, Wierer conclude 18ma. Gara condizionata dal vento -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Roiseland

ha contenuto a terra e si è concessa quattro errori in piedi, ma è uscita con un vantaggio talmente grande dal poligono che poteva permettersi anche la doppia serie di doppie errori che ha ...Il doppio zero la illude della vittoria, anche perché dietro sbagliano tutte, daalle scatenate Chevalier e Hauser , tutte con un errore a più di 15 secondi dalla testa. Di fatto rimaneva ...Ostersund (Svezia), 20 marzo 2021 - Ieri la festa italiana, oggi quella norvegese nella tormenta: il vento pregiudica la gara a inseguimento di Ostersund, dove vince chi sbaglia meno. Completamente ri ...Il doppio zero la illude della vittoria, anche perché dietro sbagliano tutte, da Roiseland alle scatenate Chevalier e Hauser, tutte con un errore a più di 15 secondi dalla testa. Di fatto rimaneva ...