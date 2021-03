Biathlon, inseguimento femminile Ostersund 2021: vince Roeiseland, Wierer fuori dalle prime 15 (Di sabato 20 marzo 2021) Marte Olsbu Roeiseland vince l’inseguimento 10 km femminile di Ostersund, valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. In una gara disputata in condizioni complicate e caratterizzata significativamente dal vento, la norvegese riesce a gestire il vantaggio ottenuto in avvio e chiude davanti a tutte. Seconda la connazionale Tiril Eckhoff, la quale vede interrompersi la sua striscia di vittorie. Nonostante un ottimo finale, per lei pesano gli errori in apertura. Sul gradino più basso del podio la bielorussa Hanna Sola, che malgrado 4 errori su 10 in piedi, precede la francese Julia Simon. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA Giornata complicata per le azzurre, che sicuramente speravano in un risultato differente. Dorothea Wierer non ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Marte Olsbul’10 kmdi, valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2020/di. In una gara disputata in condizioni complicate e caratterizzata significativamente dal vento, la norvegese riesce a gestire il vantaggio ottenuto in avvio e chiude davanti a tutte. Seconda la connazionale Tiril Eckhoff, la quale vede interrompersi la sua striscia di vittorie. Nonostante un ottimo finale, per lei pesano gli errori in apertura. Sul gradino più basso del podio la bielorussa Hanna Sola, che malgrado 4 errori su 10 in piedi, precede la francese Julia Simon. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA Giornata complicata per le azzurre, che sicuramente speravano in un risultato differente. Dorotheanon ...

