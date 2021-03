Bergamo, la curva si sta appiattendo Zucchi (Ats): «È il momento di tenere duro» (Di sabato 20 marzo 2021) Il direttore del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo: segnali incoraggianti, siamo vicini al «plateau». «Gli effetti delle restrizioni rosse si potranno percepire nei prossimi giorni». Indice tra 0,9 e 1,02. Cintura di protezione, crollo dei nuovi casi: a Villongo sono 16. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 20 marzo 2021) Il direttore del Servizio Epidemiologico di Ats: segnali incoraggianti, siamo vicini al «plateau». «Gli effetti delle restrizioni rosse si potranno percepire nei prossimi giorni». Indice tra 0,9 e 1,02. Cintura di protezione, crollo dei nuovi casi: a Villongo sono 16.

tuttoatalanta : L'Eco di Bergamo: «La curva si sta appiattendo. È questa l’ora di non mollare» - RosCarrara : Salvini buffone torna in curva sud. Quello è il tuo posto. Uno di Bergamo - baboskibe : A Bergamo rallenta timidamente il contagio: 2.262 casi dal 10 al 16 marzo. I dati Comune per Comune - AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo rallenta timidamente il contagio: 2.262 casi dal 10 al 16 marzo. I dati Comune per Comune - Simo07827689 : RT @Ruffino_Lorenzo: Previsione: 2 marzo su Bergamo: a metà marzo scenario migliore di 350 nuovi casi quotidiani e uno peggiore con 500 nu… -