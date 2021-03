Benjamin Mascolo ha chiesto a Bella Thorne di sposarlo: “Ha detto di sì” (Di domenica 21 marzo 2021) Periodo d’oro per Benjamin Mascolo, perché dopo il lancio del suo singolo Finché le Stelle Non Brillano e dell’album California, oggi l’artista ha avuto un “successo” personale. Il cantante ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e lei ha risposto di sì. In una serie di foto pubblicate su Twitter Bella Thorne ha mostrato felice il suo bel brillocco. Che dire, congratulazioni a questa Bella coppia. She said YES @BellaThorne pic.twitter.com/MuINYwZbS0 — B3N • California (@Benji Mascolo) March 20, 2021 raga in tutto questo benji e Bella Thorne hanno appena annunciato che si sposano #Amici20 pic.twitter.com/4CwNyGsq9Y — (@edismyreligion) March 20, 2021 Benjamin ... Leggi su biccy (Di domenica 21 marzo 2021) Periodo d’oro per, perché dopo il lancio del suo singolo Finché le Stelle Non Brillano e dell’album California, oggi l’artista ha avuto un “successo” personale. Il cantante haalla sua fidanzata die lei ha risposto di sì. In una serie di foto pubblicate su Twitterha mostrato felice il suo bel brillocco. Che dire, congratulazioni a questacoppia. She said YES @pic.twitter.com/MuINYwZbS0 — B3N • California (@Benji) March 20, 2021 raga in tutto questo benji ehanno appena annunciato che si sposano #Amici20 pic.twitter.com/4CwNyGsq9Y — (@edismyreligion) March 20, 2021...

Advertising

GiuliaBelfiore6 : @Benji_Mascolo @bellathorne In che senso Benjamin Mascolo si sposa? - livelifeVale : RT @SpettacoliNEWS: Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano!! “Ha detto sí” ha scritto il cantante sotto la foto in cui mostra l’anello… - WillHerondaleJC : Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sposano, sono troppo teneri vi prego. - stomalissimo : @Benji_Mascolo @bellathorne BENJAMIN STO PIANGENDO MA LO PUOI DIRE COSÌ MA TI PARE CHE BELLI CHE SIETE SONO FELICISSIMA PER VOI AAAAAA - starkerwitch : non so se sia più fortunata bella thorne o benjamin mascolo -