Bellezza e cosmetica contro la crisi

(Di sabato 20 marzo 2021) Lacausata dalla pandemia a livello globale non è paragonabile alle altrerecenti: questa volta non si tratta solamente di una recessione economica, ma di un’epidemia capace di modificare lo stile di vita e le abitudini di ciascuno di noi. Una rivoluzione improvvisa, che ha minato le nostre certezze e inferto un colpo durissimo a tantissimi settori economici. Tra questi, non fanno eccezione anche quelli del wellness e della: le regole sul distanziamento, sommate alle chiusure prolungate del periodo del lockdown, hanno messo in ginocchio moltissimi centri fitness. E lo smart working diffuso, così come l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici, ha ridotto di molto la necessità di ricorrere a mascara e rossetti, portando a un calo del fatturato globale nel settore dellache si ...